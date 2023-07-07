Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, tüm yönlerdeki cephelerde Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalar sürüyor.

Donetsk bölgesindeki Vugledar yönünde de yoğun çatışmalar yaşanırken, cephe civarındaki yerleşim birimleri saldırılar altında kalmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusunun kontrolünde olan ve Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çasiv Yar şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu.

Donbas bölgesinin en yüksek noktalarından biri olan bu kentte binaların yüzde 90'dan fazlası hasar görmüş, evlerin çoğunluğu terk edilmiş durumda.

Saldırıların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle adeta hayalet kenti andıran Çasiv Yar'da nadiren yaşlı sivillere rastlanabiliyor.

Savaş öncesi 13 binden fazla nüfusa sahip olan kentte, evlerini terk etmeyen bine yakın yaşlı sivil zor şartlarda hayatını sürdürüyor.

Bölgede bulunan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Çasiv Yar'daki hayatı mücadelesini görüntüleyerek, yetkililerden durumla ilgili bilgi aldı.

"Çasiv Yar'da bine yakın sivil yaşıyor"

Çasiv Yar Askeri İdaresi Başkanı Sergey Çaus, yaptığı açıklamada, kentteki durumun "zor" ve "tehlikeli" olduğunu belirterek, "Şehre sürekli ateş açılıyor. Topların nereye düşeceğini kestirmek mümkün değil. Çok kaotik bir durum var." dedi.

Çaus, "Kentin yüzde 99'u hasar görmüş durumda. Her binada hasar var. Shidniy ilçesindeki durum feci. Buradaki evlerin tamamı neredeyse yok edilmiş. Bazı mahallelerde yaşamak mümkün. Altyapı sistemi hasar görmüş durumda. Bu hasar, küçük bir kent için devasa." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirde şu anda bine yakın sivilin yaşadığı bilgisini paylaşan Çaus, "Maalesef, sivil sayısı gün geçtikçe azalıyor. Şu anda bile bölgeden tahliyeler sürüyor. Kentte kalanların ise yüzde 80'ni yaşlılar. Bu yaşlılar evlerini terk etmek ve tahliye olmak istemiyorlar. Çocukları buradan çıkardık ve buraya dönememeleri için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Çasiv Yar'da elektriği jeneratörlerle sağladıklarını ve sivillere gıda malzemeleri dağıttıklarını dile getiren Çaus, burada sağlık uzmanlarının da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

"Sakin bir hayat sürdürmek istiyorum"

Soyismini paylaşmak istemeyen Çasiv Yar sakinlerinden Zinayida, evinden ayrılmak istemediğini belirterek, "Bu yaşta nereye gidebilirim ki? Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Gideceğim bir yerim de yok. Burada doğdum, burada öleceğim. Her şeyim burada." dedi.

Bomba sesleri eşliğinde evinde kalmaya devam ettiğini anlatan Zinayida, soba için her gün yakacak topladığını söyledi.

Zinayida, "İstediğim tek bir şey var, o da barış. Sakin bir hayat sürdürmek istiyorum. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Tanrıya şükür geriye kalan her şeyim var." ifadelerini kullandı.

AA