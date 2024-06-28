Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15-16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bartholomeos'un zirve sürecinde bu sıfatla birtakım görüşmeler yaptığının basına yansıdığını belirten Özdağ, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un zirveye ekümenik yani Vatikan benzeri bir din devleti lideri sıfatıyla katılması Türkiye açısından ulusal ve uluslararası manada ciddi bir skandal olarak kayıtlara geçmiştir. Katoliklerin merkezi olan Vatikan'ın devlet tüzel kişiliği olmasına rağmen gözlemci statüsüyle katıldığı konferansta Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kurum olan Fener Rum Patrikhanesinin başpapazı Bartholomeos'a imza yetkisi verilmesi ise dikkate şayan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının, zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiği yönündeki açıklamasını anımsatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen söz konusu konferansta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tam da yanında hiçbir tüzel kişiliği olmaksızın yalnızca Fatih Kaymakamlığına bağlı bir azınlık kilisesi olan Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos'un ekümenik patrik sıfatıyla gözlemci olması ve barış konferansında kabul edilen karara imza atması kanunlarımıza göre suçtur. Hem de büyük suçtur."