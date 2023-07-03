İSTANBUL- Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bünyesindeki köklü Amerikan liselerinde eğitim gören öğrencilerini akademik başarının yanı sıra bilim, sanat, spor gibi alanlarda desteklemeye ve onları teşvik etmeye devam ediyor. SEV’e bağlı Amerikan liselerinden SEV Amerikan Koleji (SAC), geleneksel “Bir Yazar Bir Şehir” çalışmasında bu yıl Mardin’e yer verdi. SAC Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlediği projede yapıtları incelenen yazar ise Türk edebiyatının usta ismi Murathan Mungan oldu.

Çalışmalar, Murathan Mungan’ın da katıldığı gösterimde okul topluluğuna sunuldu

Çalışmanın ilk aşamasında Mungan’ın otobiyografik eserlerini inceleyen SAC öğrencileri, yazarın diğer yapıtlarından da hareketle belirledikleri mekânsal izleri, Kasım ayında gerçekleştirdikleri Mardin gezisinde yerinde görme fırsatı buldu. Gezi boyunca elde ettikleri birikimleri fotoğraf, seramik, resim, müzik, dans ve belgesel olarak projelendiren öğrenciler, tüm bu çalışmaları Murathan Mungan’ın da katıldığı bir gösterimde okul topluluğuna sundu.

“SAC öğrencilerinin yaptıklarından etkilendim, duygulandım, gönendim.”

Gösterim sonrası hem SEV Amerikan Koleji’nin düzenlediği etkinlikte hem de sosyal medya üzerinden duygularını içten bir dille ifade eden Murathan Mungan, “Yıl içinde derslerde kitaplarımı okutan öğretmenlerle öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup Mardin’e gidiyor ve bölgede yazdıklarımın izini sürüyorlar. Fotoğraflar çekiyor, Mardin imgesi üzerinden seramik işleri yapıyorlar. Hatta şehrin verdiği ilhamla beste yapandan yazdıklarımda sıkça yer alan geyik imgesinden yola çıkan dans gösterisi hazırlayana varana dek ürettikleri tüm çalışmalarını bir arada sundular. Tüm geziyi filme alıp belgesel yapmışlar, şehrin üstünden geçen drone kamera tüm şehri kuşbakışı tarıyor. Yerinde yeller esen ilkokulum. Büyüdüğüm ev, kilise, cami, medrese, manastır, Ezidi ve Süryani köyleri gezilmiş, görülmüş, söyleşiler yapılmış. Etkilendim, duygulandım, gönendim. Bir yazar için mutluluk verici bir şey elbet. Bu arada büyüdüğü memleketine vefa borcunu ödemiş olduğumu görmenin mutluluğu da ayrı bir şey tabii.” sözlerine yer verdi.

HABER: METE YILMAZ