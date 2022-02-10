Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,046.44
ALTIN
796.68
DOLAR
13.54
STERLİN
18.40
EURO
15.50
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlar kiraya verilecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait...
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

'1 ayda 2 kez Omicron'a yakalananlar var'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omicron varyantına yakalanan kişide hastalığın geçirilmesi sonucu oluşan antikorun çok fazla etkili olmadığını söyledi. Oğuztürk, "Bireysel tedbirlere dikkat etmezseniz tekrar Omicron ile hastalanma riski söz konusu. 1 ay içinde ikinci defa hastalanıp ve testi pozitif çıkan vakalar acilde karşımıza çıkıyor" dedi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Şubat 2022 Perşembe 16:08
'1 ayda 2 kez Omicron'a yakalananlar var'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle son 2 haftada Omicron varyantının etkisiyle Covid-19 vakalarında 90 ile 110 bin arasında artış olduğunu ve buna bağlı olarak hastalığı ağır geçirenlerin hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk, risk grubunda olan kişilerin, kronik rahatsızlığı olanların ve aşı yaptırmayan kişilerin Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Virüs aynı virüs; ama gen dizilimindeki bazı değişiklikler virüsün temel anlamda şikayetleri bulunsa dahi bazı farklılıklara yol açtı. Sıklık anlamında acile başvuran hastalarda klinik deneyimime göre öncelikli olarak hapşırma, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve boğazda kaşıntı ile ses değişikliği gibi karışık bir durum söz konusu. Bu durum diğerlerinden biraz farklılık arz ediyor. Ses değişikliğinin ise Omicron varyantında ciddi anlamda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu da Covid belirtisi olabiliyor. Omicron varyantında spike proteini başta olmak üzere eski varyantlara göre değişikliler oldu gen sekansında. Bu anlamda bu varyantın da hastalık oluşturma süreci ve şikayetleri devam etme sürecinde bir miktar değişiklik oldu. Hızlı yayılıyor ve hastalık Delta varyantında olduğu gibi uzun sürmüyor. Siz Omicron virüsünü kaptıktan en fazla 3 gün içinde ortalama anlamda şikayet ve belirtiler başlıyor ve bu şikayetler kabaca 5 gün sürüyor. Delta varyantında bu süre 2-3 haftaya kadar uzuyordu."

'BAĞIŞIKLIK ÇOK GÜÇLÜ OLMUYOR'

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantına yakalanan kişilerin çok fazla bağışıklık kazanmadığını ve kısa süre içinde tekrar hastalanabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Omicron ile hastalanan bir kişi bağışıklık kazanıyor; ama diğer varyantlara göre çok güçlü olmuyor bu. Daha önce Delta geçirdiğiniz veya aşı olduğunuz zaman oluşmuş olan bağışıklık sistemindeki gibi güçlü olmuyor. Dolayısıyla siz iyileştiğinizi düşündüğünüz zaman diliminde bireysel tedbirlere dikkat etmezseniz tekrar Omicron ile hastalanma riski söz konusu. Bu da bireysel tedbirlerin önemini çok daha ortaya çıkarıyor. 'Ben hastalığı geçirdim, artık rahatladım, vücut bağışıklık kazandı' şeklindeki süreci yaşarken tedbirlere dikkat etmez ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmazsak yine hastalanma riski ortaya çıkıyor bu varyantla. Bir ay içinde ikinci defa hastalanıp ve testi pozitif çıkan vakalar karşımıza çıkıyor. Mart ayına kadar olan süreçte vaka sayıları çok fazla düşmese bile Mart’tan sonra düşme eğilimini yüksek görüyorum. Bu anlamda da yüz yüze eğitimin kısıtlanması sürecini çok düşük görüyorum."

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Trabzon'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 
Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak
Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans