Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1469.11
ALTIN
485.57
DOLAR
8.3138
STERLİN
11.4744
EURO
9.8390
Kömür satın alınacaktır
Kömür satın alınacaktır
Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hatlarındaki ticari alanlar...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Beykent Üniversitesi Akademik Personel...

17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2021 Salı 10:51
0 Okunma
17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı

İSTANBUL - Avustralya’da bulunan tıbbi araştırma enstitüsü, jinekolojik kanserler grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, "17 bin rahim kanseri hastasının geçmişi incelenmiş ve burada gebelik geçiren kişilerde rahim içi (endometrium) kanserine rastlanma olasılığı yüzde 40 oranında düşük bulunmuş" dedi.


 

Yapılan çalışmalar, kadınların yaşadığı her hamileliğin, endometriyal (rahim) kanserinin gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Avustralya’da yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, rahim kanseri açısından riskli durumlara da dikkat çekti.


 

“KANSERDEN KORUMADA GEBELİĞİN OLUMLU ETKİSİ VAR”


 

Rahim içi kanserine (endometrium) hiç doğum yapmamış kadınlarda daha fazla rastlandığının altını çizen Prof. Dr. Orhan Ünal, “Bu konuda yapılan çalışmalar mevcut. 17 bin rahim kanseri hastasının geçmişi incelenmiş ve burada gebelik geçiren kişilerde rahim kanserine rastlanma sıklığı yüzde 40 oranında düşük bulunmuş. Hatta düşükle sonuçlanan gebeliklerde bile yüzde 7-8 oranında azalma görülmüştür. Öyle anlaşılıyor ki, gebeliğin kendisinin kanserin düşük oranda olmasında olumlu bir etkisi var. Gebelikte de, rahim ağzı kanser öncüsü lezyonların doğum sonrası dönemde gerilediğini gösteren yayınlar var” diye konuştu.


 

ADET DÜZENSİZLİĞİNE DİKKAT


 

Adet düzensizliğinin de kanser açısından risk oluşturabileceğini anlatan Prof. Dr. Orhan Ünal, "Kadınlarda her ay düzenli adet kanaması söz konusu. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare eder. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu çoğalır, kalınlaşır ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkar. Sonuçta bunun doku olarak yerinde kalması zorlaşır. Doku yıkımı olduğundan kanamalar başlar düzensiz ve uzun sürme şeklinde olur. Bunun tehlikesi şudur, hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebilir. Bu nedenle adet düzeni önemlidir. Özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda da ayrı bir önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.


 

"ADET GÖREMEMEK TEK BAŞINA RAHİM KANSERİ BELİRTİSİ DEĞİL"


 

Adet döneminde bir iki aylık gecikmelerin söz konusu olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Ünal, bu durumun ne zaman dikkat edilmesi gereken bir durum haline geldiği konusunda şunları anlattı:


 

"Adet düzensizliğinin 3 ayı aşması durumunda mutlaka hekime başvurulmalı. Bu durum zamanla hiperplazi (hormonlara bağlı hastalık) dediğimiz patolojik sonuca gidebilir. Sonuçta hiperplazi de ilerleyip kanserleşmeye doğru gideceği için çok fazla zaman kaybetmeden ultrasonla gerekli kontrollerin yapılması gerekir. Ultrasonda endometrium doku kalınlığının artması hiperplaziyi gösterir ve gerekirse biyopsi ile ortaya konulabilir. Bu durumun doğum kontrol ilaçlarıyla veya progesteron hormonu ile tedavi edilmesi mümkündür."


 

Adet görememenin tek başına rahim kanseri belirtisi olmadığının da altını çizen Prof. Dr. Orhan Ünal, “Bazı durumlarda 15 günde bir kanama yaşanabilir. Bu durumda rahimde bir polip bulunabilir. Ya da polipin altında gizlenen kanser gelişimi söz konusu olabilir. Bu kişilerin mutlaka bir doktor kontrolüne gitmeleri gerekiyor ki özellikle menopoz çağında görülen kanamalarda mutlaka doktor tarafından gerekli görüldüğünde biyopsi aldırmaları hayati önem taşır. Bununla birlikte obezite, diyabet ve hipertansiyonun da rahim kanseri açısından risk oluşturabileceği hatırlanmalı ve düzenli kontroller ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.


 

MUAYENE SIKLIĞI NE OLMALI?


 

Hem vajinal smear hem HPV testinin beraber yapıldığı durumlarda 5 yılda bir inceleme gerekebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, muayene aralıkları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:


 

"Ailesel bir faktör varsa özellikle ailesinde rahim, meme, yumurtalık, kolon kanseri olan kişilerin her yıl bu kontrolleri yaptırması gerekiyor. Erken dönemde yakaladığımız bir kanserin sadece rahim almak suretiyle kurtulma şansı çok yüksektir. Bu sayede 5 yıllık yaşam şansı yüzde yüze kadar ulaşabiliyor. Geç kalınması durumunda ise, rahmin kas dokusuna ve oradan da lenf bezlerine yayılım gerçekleşebiliyor. Bu durumda ameliyat şansı da zorlaştığı gibi ameliyatın yanında radyoterapi ve kemoterapiye ihtiyaç duyuluyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GebelikRahim Kanseri RiskiKadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir!
Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir!
Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans