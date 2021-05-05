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40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş üstü avukatlara koronavirüs aşı önceliği getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:56
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40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği

TBB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşılama programında 40 yaş üzeri avukatlar için öncelik getirildiğini belirtti. Meslektaşlarına aşı randevusu için başvurmaları tavsiyesinde bulunulan TBB açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBBAvukatBaroKoronavirüsAşı
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