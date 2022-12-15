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5'inci Klinik Nörobilim Kursu sona erdi

Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği tarafından ve Atlas Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen 5. Klinik Nörobilim Kursu sona erdi. Kursta, bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda uygulanan derin beyin stimülasyonu ameliyatlarının bilinirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 09:06
5'inci Klinik Nörobilim Kursu sona erdi

Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği tarafından ve Atlas Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Translasyonel Derin Beyin Stimülasyonu: Mekanizmalar, Klinik ve Teknoloji’ temasındaki 5. Klinik Nörobilim Kursu, Atlas Vadi Kampüste gerçekleştirildi.

Uluslararası katılımlı etkinliğe, özellikle tıp fakültesi ile sağlık bilimleri fakültelerinin akademisyen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 5. Klinik Nörobilim Kursu, Kurs Direktörleri Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ile Prof. Dr. Yasin Temel, Deep Brain Stimulation Society Başkanı Abdelhamid Benazzouz , Prof. Dr. Lee Wei Lim ve Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış Konuşmasında 5. Klinik Nörobilim Kursuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Küçük, Atlas Üniversitesi’nin vizyonu gereği, bilime katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası etkinliklere her destek olacaklarını ifade etti.

46 KONUŞMACI YER ALDI

8 Aralık’ta başlayan ve 4 gün devam eden etkinlikte yurt içi ve yurt dışından 46 konuşmacı yer aldı. Derin Beyin Stimülasyonu uygulamalarında ve klinik pratiğinde yeni gelişmeler, teknolojik gelişimler, vaka örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, Atlas Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen deneysel DBS uygulamaları, nörofizyoloji ve nörostimülatör programlama konularındaki interaktif atölye çalışmalarında uygulama yaptıktan sonra katılım belgesi alarak kursu tamamladı.

Kurs direktörleri yaptıkları değerlendirmede, Parkinson hastalığı başta olmak üzere bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda uygulanan derin beyin stimülasyonu ameliyatlarının bilinirliğinin artırılmasının, alanında uzman merkezler tarafından yapılmasının ve bu merkezlerin sayısının çoğaltılmasının önemine dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği5. Klinik Nörobilim KursuNörobilim
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