5’nci Uluslararası Koru Gebelik, Doğum Lohusalık Kongresi

Koru Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri ile Eskişehir Osmangazi SBF Ebelik Bölüm Başkanı ve Anadolu Ebeler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Sayıner’in başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, gebelik, doğum ve lohusalık süreci tüm yönleriyle mercek altına alındı.

KAMU VE SİVİL TOPLUM DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğasında Doğum Derneği ve Anadolu Ebeleri Derneği tarafından düzenlenen kongre Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Koru Hastanesi, Anadolu Ebeler Derneği, UNFPA, PUDER desteğiyle gerçekleştirildi.

LİTERATÜRDEKİ SON BİLGİLER AKTARILDI

Kongre ile ulusal ve uluslararası çalışmaları ile alanlarında söz sahibi olan bilim insanlarının bir araya geldiğine vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, sağlık profesyonelleri arasındaki köprülerin güçlendirildiğini, konuşmacıların literatürdeki son bilgileri aktardığını söyledi.

Kongrede ulusal ve uluslararası çalışmaları ile alanlarında söz sahibi olan bilim insanlarının ve alanda uygulayıcı sağlık profesyonellerinin bir araya getirildiğine işaret eden Prof. Dr. Biri, kongrenin multidisipliner olma özelliğiyle de sağlık profesyonelleri arasındaki köprüleri güçlendirdiğini belirtti.

"DOĞUM ŞEKLİ VE EMZİRME ANNE BEBEK SAĞLIĞINI ETKİLER”

Toplumun temelini oluşturan bireylerin sağlıklı olmasının, anne ve bebek sağlığının iyi yapılandırılmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Biri, “Kongrede bu nedenle; gebelik takibi, doğum hizmetleri, lohusa bakımı emzirme süreçleri ve bu konuda ülkemizdeki gelişmeleri, çeşitli dersleri ve kursları da içeren programda yoğun bir katılımla anlatıldı” dedi.

Doğum şeklinin ve emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerinin gelecek nesillerin sağlığı açısından öneminin bilimsel verilerle gözden geçirildiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Biri, sezaryen doğumun anne bebek ve kadın sağlığı üzerine etkilerini araştırançalışmanın ön sonuçlarının kongrede duyurulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aydan Biri, gebelik, doğum süreçleri, lohusa bakımı ve emzirme süreçlerinin yanı sıra doğumun ve sağlık personelinin üzerinde önemli baskı oluşturan medikolegal süreçlerin de kongrede ele alınan konular arasında yer aldığına dikkat çekti. Kongrede alınan kararların ikinci genişletilmiş çalıştay ile sonuca bağlanması planlandı. Çalıştayın sonuçları 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

SEZARYEN ORANLARINDA ARTIŞ

Kongre sürecinde güncel bilimsel programın yanı sıra, doğum süreçleri ve doğum hizmetlerinin sağlıklı toplumun temeli olduğu vurgulandı. Artan sezaryen oranlarının önüne geçilmemesi durumunda önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümönerileri tartışıldı. Ebelik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği, doğum süreçlerindeki önemi değişen ebelik rolleri ve bilimsel kanıtlar mercek altına alındı.

Türkiye ve dünyada kadın sağlığı ve doğum süreçleri, göçmen popülasyonunda doğurganlık ve gebelik izlemleri, kadın doğumun hekimlerinin ve ebelerin güncel sorunları ve geleceği konuşmacıların ele aldığı konular arasında yer aldı. Devamında anneliğin nörobiyolojisi, anne-bebek duygusal bütünlüğü, mental olarak gebeliğe, ebeveynliğe hazırlık, gebelik sürecinde anne ve bebek bağlanmasının desteklenmesi ile devam eden anne bebek sağlık çalışanı saç ayağın doğru ve işlevsel olması için izlenmesi gereken yollar vurgulandı.Kongrede ilk kez başlatılan ebelere yönelik uygulamalı intrapartumusg kursu ise gelişmiş ülkelerde iyi ebelik modeli olan ülkelerin ebeleri ile rekabet edecek ebelerin yetişmesi konusunda Türkiye için önemli bir adım atıldı.

4 gün süren kongrede 108’i online olmak üzere yerli ve yabancı toplam 483 katılımcı, 126 konuşmacı da yer aldı. Yapılan kurslara 287 kişi katılım sağladı. 62’si fiziksel 52’si online olmak üzere toplamda 114 sözlü bildiri ve 21 adet poster sunuldu. Toplamda 13 oturum 2 panel 4 uydu sunumu yapıldı.