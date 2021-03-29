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60 yaş üstü için aşılama başladı

Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Mart 2021 Pazartesi 12:52
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60 yaş üstü için aşılama başladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, bugün aşılama başladı. Ankara'da 60 yaş üzerine ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler randevularını alarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara Şehir Hastanesi'nde de vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Hastanede aşısını yaptıran Güler Öztürk (60), heyacanlı olduğunu söyleyerek, "Koruyacağına inandığım için geldim; aşımı oldum ve gidiyorum. Herhangi bir yanma ya da acı olmadı. Sadece iğne batarken hissediyorsunuz o kadar. Başka bir şey olmuyor. Şimdi artık virüse karşı dirençliyim" dedi.

Müştak Kadılar (59) ise eşinden dolayı bugün aşı olduğunu belirterek, "Aşı olmayı epeydir bekliyordum ve takipte ediyordum. Bugün de erkenden geldim. Düzenli bir şekilde içeriye alındım, aşımı oldum ve gidiyorum. İkinci aşımı olmak için bekliyorum. Bu aşı olayının bitmesi Türkiye için de iyi olacak. Covid-1'uu yenmenin tek yolu aşı. Tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
60 Yaş üstü Için Aşılama
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