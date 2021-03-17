Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1584
ALTIN
418.768
DOLAR
7.5018
STERLİN
10.4268
EURO
8.9224
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
300 adet S plaka...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...

60 yaş üstüne yılda bir kez işitme testi şart

Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 2.2 milyon insan işitme kaybıyla yaşıyor. Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, "İşitme, yıllar geçtikçe bozulmaların yaşanabileceği bir duyudur. İşitme sorunlarının erken tanısı ve tedavisi için 60 yaş üstü bireylerin her yıl düzenli olarak işitme testi yaptırmaları gerekir” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 11:58
0 Okunma
60 yaş üstüne yılda bir kez işitme testi şart

İZMİR - Yaşlılarda meydana gelen işitme kaybının yol açtığı sosyal izolasyon ve depresyonun Alzheimer ve Demans'ı tetikleyebileceğini söyleyen Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, “İşitme, yıllar geçtikçe bozulmaların yaşanabileceği bir duyudur. Yaşa bağlı işitme kaybında çoğunlukla bireyler, 'duyuyorum ama anlayamıyorum', 'televizyonun sesini çok açıyormuşum', 'sürekli benimle konuşan kişileri tekrarlatma gereği duyuyorum', 'etrafımla bağırarak konuşuyormuşum' gibi şikayetlerde bulunurlar. Bu şikâyetlerin çoğu bireylerin çevresi tarafından bildirilen şikayetler olarak dikkat çeker. Bunun sebebi de yaşa bağlı işitme kaybının çoğunlukla yavaş gelişmesinden kaynaklıdır” dedi.
 

“KİŞİLER DUYAMADIKLARI İÇİN ZİHİNSEL YORGUNLUK YAŞIYOR”

Kişi yıllar içinde artan işitme kaybını fark etmekte zorluk çeker ancak onunla yaşayan bireyler bunu en iyi tanımlayan yakınmaları tarifler  diyen Başkurt, “Yaşa bağlı işitme kaybının sadece duyamamak ya da anlayamamak olarak tarif edilecek bir sorun değildir. Kişiler duyamadıkları için beyine giden bilgilerdeki azalma veya bozulma daha çok zihinsel yorgunluk ve sonrasında sosyal izolasyon, iletişim eksikliği ve kendi içine kapanma gibi sorunlar oluşturur. İlerleyen yaş grubunda sorunlar bir kartopunun çığa dönüşmesi şeklinde ilerlediği için bu sorunlar sonrasında Alzheimer ve Demans hastalığının ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu nedenle işitme ile ilgili yaşadığımız her sorunu ciddiye almalıyız" diye konuştu.

İşitmeye dair sorunların doğru tedavi uygulamaları ile çözülebileceğine dikkat çeken Başkurt, "İşitme kaybı neredeyse tüm yönleri ile her yaş grubunda çözülecek ve memnuniyet oranı belli bir seviyede sağlanabilecek bir yakınmadır. İşitme sorunlarının erken tanısı ve tedavisi için 60 yaş üstü bireylerin her yıl düzenli olarak işitme testi yaptırmaları gerekir. Ayrıca kulaktan dolma bilgiler, işitme cihazı görünümündeki ses üreteçleri ve yanlış uygulamalar sonucu toplumda işitme sorunlarının çözümlerine dair araçlar ile ilgili ciddi bir ön yargı oluşmuştur. Gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile işitmeye dair rehabilitasyon araçları günümüzde çok başarılı sonuçlar doğuruyor. İşitmemize dair sorunları gidermek amacı ile kullanılan bir araç var ise bunun faydasının artırılmasının yollarının aranması ya da yeni bir araç edinmek için KBB hekimi ve odyologlardan yardım alınması gereklidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işitme TestiDSÖ60 Yaş üstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Op. Dr. Soner Tezcan: Kadınlar Venüs, erkekler Apollo gamzesi istiyor
Op. Dr. Soner Tezcan: Kadınlar Venüs, erkekler Apollo gamzesi istiyor
Op. Dr. Volkan Kahya: Burun estetiği yazın da yapılır
Op. Dr. Volkan Kahya: Burun estetiği yazın da yapılır
"Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir"
"Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans