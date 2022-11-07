'Acil durum hastanesi' Buca Seyfi Demirsoy'da hasta kabulü başladı

İZMİR - İzmir'de, deprem ve salgın gibi olağanüstü durumlarda 'acil durum hastanesi' olarak kullanılması için yapılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı. Hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, afet durumunda, alanın genişliği itibarıyla 3 katı kadar yatak kapasitesine çıkılabilir düzeyde yatay mimaride hastane inşa edildiğini açıkladı.



İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu yerde, yeni acil durum hastanesi inşa edildi. Hastanede geçen yıl 14 Temmuz'da başlayan inşaat çalışmaları sona erdi. Hastane, 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi' adıyla hizmet verecek. 4 blok inşa edilen ve bugün itibarıyla hasta kabulüne başlanılan hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, çalışanlardan bilgi aldı ve hastalarla sohbet etti. İzmir'de 'acil durum hastanesi'nin 2 sene önce 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç olarak ortaya çıktığını kaydeden Erkuş, "Bu ihtiyaçla birlikte burada 300 yataklı yatay mimaride 152 tane, tek kişilik 3'üncü basamak hepa filtresi ve negatif basınçlı izolasyonu olan üst seviyede yoğun bakım hizmetiyle donatılmış odalar hazırlandı. Diğer taraftan 148 tane içinde tuvaleti, buzdolabı, refakatçi koltuğunun olduğu tek kişilik servis odalarımız mevcut. Acil servisimizde sarı ve kırmızı alanda 42 tane aktif olarak ventilatörü, solunum cihazı, monitörleriyle birlikte aktif bir alanımız mevcut. Bunlar deprem ya da herhangi bir afet durumunda alanın genişliği itibarıyla 3 katı kadar yatak kapasitesine çıkabilir düzeydedir" dedi.



'HASTANENİN YÜZDE 50'Sİ YOĞUN BAKIMLA HİZMET SUNACAK'



Hastanenin yatay mimaride ve depreme dayanıklı inşa edildiğine dikkat çeken Sağlık Müdürü Erkuş, deprem bölgesi olarak kabul edilen İzmir'de tüm bölge halkına hizmet sunacak acil durum hastanesi hazırlandığını kaydetti. Acil afet ve salgın durumlarında hastanenin en üst seviyede yoğun bakım ihtiyacını gidereceğini anlatan Erkuş, yoğun bakımda tek kişilik odaların büyük önem taşıdığının altını çizip, "Hastanemiz acil durum dışında her türlü alet, görüntüleme cihazı, teknik imkanları ile birlikte genel hastane konseptinde poliklinik, yoğun bakım, servis, acil servis, ameliyathane ve laboratuvar hizmetleriyle hizmet vermeye devam edecektir. Özellikle pandemi döneminde görüldü ki bulaşma ihtimali yoğun, solunum yoluyla yayılan enfeksiyon, tüberküloz, verem gibi hastalıklarda kişilerin tek kişilik izole odalarda yatması bizim için önem arz ediyor. Bu hastalara hastanenin yüzde 50'si yoğun bakımla hizmet sunacak. Genellikle hastanelerde yoğun bakım yatak sayıları yatak sayısının 3'te 1'i kadar yüzde 30'una kadar olur. Bu hastanede yüzde 50'sini bile geçmiş durumdadır" diye konuştu.



'38 POLİKLİNİK ODASI VAR'



Sağlık Müdürü Erkuş, eski Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nin tamamen yıkıldığını ve yerine yepyeni bina hazırlandığını kaydederek, "Bu hastanenin poliklinik hizmetleri ile birlikte 38 tane poliklinik odamız var. Buranın inşaatı süresince hizmet verilen kadın doğum hastanesinin olduğu yerde de kadın doğum ve çocuk poliklinik hizmeti devam edecek. Oranın acil servisi yine hizmet vermeye devam edecek. Burası da genel hastane konseptinde ve acil durum hastanesi olarak kullanılacak" dedi.



Hastaneye 112 Acil Servis hastası olarak gelen Ayşegül Adamış (71) da "Daha önce kalp ameliyatı geçirmiştim. Yoğun bir diz ağrısı yaşadım. Sabahı sabah ettim. Burada karşılaştığım ilgiden memnun kaldım. Çok güler yüzlü bir ekip var" diye konuştu.