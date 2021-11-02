Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,536.32
ALTIN
550.59
DOLAR
9.55
STERLİN
13.04
EURO
11.09
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim...

Adet döneminde öksürük , nefes darlığı ve göğüs ağrısı Menstural Pnömotoraks belirtisi olabilir…

Adet dönemi öncesi ya da adet döneminde meydana gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve balgamdan kan gelme gibi şikayetlere dikkat! Bu şikayetlerin Menstural pnömotoraksı işaret ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan Demirhan mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 09:44
0 Okunma
Adet döneminde öksürük , nefes darlığı ve göğüs ağrısı Menstural Pnömotoraks belirtisi olabilir…

DİNÇER KARACALAR
 

Adet öncesi ve adet döneminde bazı solunum şikayetleri görülmesi durumunda Menstural Pnömotoraks’tan şüphe edilmesi gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Endometriozis Rahim içini kaplayan endometrial dokunun rahim dışında bulunması durumuna denir. Göğüs kafesi içinde endometrial dokunun bulunmasına Torasik Endometriozis Sendromu (TES) denir. Bunun nedenlerinden en önemlisinin de mensturasyonun geriye doğru kaçarak endometrial dokunun karın boşluğuna geçişi ve oradan göğüs boşluğuna geçmesidir.” Dedi.

Adetten 3 gün önce veya 3 sonra oluşan belirtilere dikkat!

Genç kadınlarda belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Torasik Endometirozis Sendromunu adetten 3 gün önce veya 3 gün sonra tipik göğüs ağrısı, omuz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan gelmesi gibi şikayetler ile kendini gösterir. Eşlik eden pnömotoraks genellikle sağ taraftadır ve periyodik olarak tekrarlar.” Şeklinde konuştu. Tanı aşamasına da değinen Demirhan PA Akciğer grafisi, akciğer tomografisi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)  ve bronkoskopi yöntemlerini kullandıklarını belirtti.

 

“Mutlaka tedavi edilmeli.”

Menstural pnömotoraksın (Katamenial Pnömotoraks) mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalık olduğunu belirten Demirhan, medikal tedavi planlamasının Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından yapıldığını cerrahi tedavinin ise göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özkan Demirhan cerrahi yöntemlerle ilgili bilgi vererek, ”Hasta TES ile ilgili semptomlarla başvurduğunda, hem torasik hem de pelvik bölgeyi tedavi etmek için multidisipliner bir cerrahi  tedavi planı yapılmalı. Bu yaklaşım, bir jinekolojik cerrah tarafından yapılan laparoskopi ile endometriozise aşina olan bir göğüs cerrahı tarafından yapılan torakoskopi (VATS) işlemi eş zamanlı yapılmalıdır.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Adet Döneminde öksürükNefes DarlığıGöğüs AğrısıMenstural Pnömotoraks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Doktor Suada Gasimova; İstediğiniz Vücuda Sahip Olmak Hayal Olmaktan Çıktı
Ünlü Doktor Suada Gasimova; İstediğiniz Vücuda Sahip Olmak Hayal Olmaktan Çıktı
Prof. Dr. Hazırolan: Kovid sonrası etki yüzünden, kalple ilgili görüntüleme tetkiklerinde büyük artış var
Prof. Dr. Hazırolan: Kovid sonrası etki yüzünden, kalple ilgili görüntüleme tetkiklerinde büyük artış var
Aşı karşıtları için 'izole edilsinler' önerisi
Aşı karşıtları için 'izole edilsinler' önerisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans