“AIDS’le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi”

İSTANBUL - 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. ve İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Demir, “Dünya genelinde zaten yetersiz hizmet alan ve korunmasız olan bazı ülkelerde HIV testi yapımı, AIDS’le mücadele ve bakım hizmetleri de Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi” dedi.





Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılından beri farkındalık yaratmak adına 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak tanımlamış durumda. “Eşitsizliklere son verin. AIDS'i bitirin. Salgınları bitirin” olarak belirlenen bu yılki kampanya çerçevesinde korunma yöntemleri ve farkındalık yaratmak için dünya çapında pek çok etkinlik yapılıyor. 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. ve İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Demir, dünya genelinde zaten yetersiz hizmet alan ve korunmasız olan bazı ülkelerde HIV testi yapımının, AIDS’le mücadele ve bakım hizmetlerinin de Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldiğini söyledi.





Eşitsizlik ve insanların hizmete ulaşamamaları nedeniyle HIV' in küresel bir sağlık krizi haline geldiğine dikkate çeken Demir, Covid-19’un HIV ile yaşayan birçok insanın hayatını daha zorlaştırdığını belirtti. Hizmette geride bırakılan gruplar arasında maalesef çocukların çoğunlukta olduğunu ifade eden Özlem Demir, “2020’de Covid-19’un etkisiyle önemli küresel hedeflere de ulaşılamadı. Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü, AIDS hastası olanların CovId-19'dan hayatını kaybetme riskinin yüksek olduğunu duyurdu ve örgütün yayınladığı verilere göre, HIV virüsü ile enfekte olanların, Covıd-19’dan daha ağır etkilendiğini açıkladı” dedi.





COVID-19 SALGININDA HASTA SAYISI 15 BIN 500 KISIYE ULASTI





Özlem Demir, 24 ülkede yapılan çalışmada HIV bulaşmış ve Covid-19 nedeniyle hastalığı ağır geçiren, yatan ve tedavi gören hasta sayısı 15 bin 500 kişiyi ulaştığına dikkat çekti. Aynı incelemede toplam vakaların yaklaşık dörtte birinin hastanede yaşamını yitirdiğinin de tespit edildiğini vurgulayan Özlem Demir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bu sonuçları, HIV enfeksiyonunun hastaneye yatış sırasında Covid-19'un hem ciddi hem de kritik formları ve hastanelerdeki ölümler için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi" dedi.





TÜRKİYE'DE AIDS VAKALARININ YÜZDE 84'Ü ERKEK, YÜZDE 15'İ KADIN





Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki vaka çalışmalarına değinen Demir, rakamsal verilerle ilgili bilgiler verdi. Demir, “01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihlerinde arasında 2076 HIV (+) kişi ve 46 AIDS vakası olmak üzere toplam 2122 vaka doğrulama testi pozitif olarak tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 84,63’ü erkek, yüzde 15,36’sı ise kadın olduğu belirlendi. Çalışmada dikkat çeken bir diğer durum da bu vakalar arasında 25-29 yaş grubunun diğer yaş gruplarından daha önde olması” diye konuştu.





2021’DE HIV POZİTİF KİŞİ SAYISI 2 BİN 76





Özlem Demir, Türkiye’de 2014 yılında HIV pozitif kişi sayısı bin 917 iken, 2020 yılında HIV pozitif kişi sayısı 2 bin 76 olduğun belirtti. “Bu durum bize yıllar itibarıyla HIV’ın, dünya çapında milyonlarca insanı etkilediği gibi ülkemizde de trendini artıran önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle salgınlarda ve büyük hastalıklarda hiç kimsenin hizmette geri kalmaması ve hastalıklardan korunması için ‘Eşitsizliklerle mücadele’ durumunu yaygınlaştırmalı, bunu bir halk sağlığı hareketi olarak benimsemeliyiz” dedi.