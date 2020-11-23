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'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'
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'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin kişide akciğer kanserinin ortaya çıktığını belirterek, "Akciğer kanserinin belirtileri arasında en sık görülen öksürüktür" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:40
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'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, akciğer kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Akciğer kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada en sık ve en ölümcül kanser türü olduğunu belirten Özaslan, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin akciğer kanseri ortaya çıkarken, yaklaşık 30 bine yakın kişide bu kanserden hayatını kaybediyor. Bunun en önemli sebebi sigaradır. Sigara akciğer kanserini yakalanma konusunda yüzde 90 sebeple etkili oluyor. Yani sigarayı hayatımızdan ve dünyadan kaldırırsak akciğer kanseri çok nadir görülen bir kanser türü olacak" dedi.

1900'lü yıllardan sonra sigara kullanımda artış yaşandığı için akciğer kanserinin en sık görülen kanser türü olduğu kaydeden Özaslan "Genetik olarak akciğer kanserine yatkın ise sigara ile bu kanser kaçınılmaz hale getiriyor. Örnek verecek olursak, günümüzde Covid-19 nedeni ile bazen 80, 90 yaş gibi ileri yaştaki insanlar hastalığı kolay atlatırken, 30, 40 yaşlarındaki genç insanları kaybettiğimizi hepimiz görmekteyiz. Bunun sebebi ise muhtemelen genetik olarak bağışıklık sisteminde yer alan bozukluktan dolayı erken yaşta yakalanan bazı insanlar ölürken, genç yaşta yakalananlarda bağışıklık sisteminde genetik olarak bir problem olmadığından ölüm olmuyor. Nasıl ki bağışıklık sisteminde genetik bir sorun olanlar Covid'e yakalanmazsa ölmeyecekse akciğer kanserine genetik yatkınlığı olanlar da sigara içmezse akciğer kanserine yakalanmayacaktır" diye konuştu.

'EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİSİ ÖKSÜRÜK'

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisinin öksürük olduğu söyleyen Özaslan, şunları kaydetti: "Akciğer kanserinin belirtileri arasında en sık görülen belirti öksürüktür. Genellikle de öksürük sigara içenlerde görülen bir durumdur, sigara kullanan kişilerde kronik bir öksürük vardır. Bu karakter değiştirip bu durum arttıysa ayrıca bu durumun yanına nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı ve sırt ağrısı eklendiyse akciğer kanseri olma ihtimali yüksektir. Eğer ki bu tüm şikayetler oluşmuş ise akciğer kanserinin ileri evrede olduğuna işaret olduğu anlaşılmaktadır. Farkındalık ayının amacı bu kanseri erken safhada yakalamaktır. Ayrıca bir tarama yöntemi bulunmakta eğer bir kişi 30 yıl boyunca günde bir paket sigara veya 15 yıl boyunca günde 2 paket sigara içiyorsa 55 yaşına geldiğinde, mutlaka tomografi çektirmesi gerekiyor ve belirtilerin başındaysa eğer tomografi çektirip erken teşhis edilmesi gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor."

'ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'

Pandemi dönemde Covid-19'a bağlı zatürre araştırmak amacıyla tomografi çekilen hastalarda akciğer kanserinin erken teşhis edildiği söyleyen Özaslan, "Pandemi döneminde zaman zaman şöyle durumlarla karşılaşıyoruz; bazı hastalar koronavirüs endişesiyle hastaneye başvurduklarında tomografi çekiliyor. Tomografiye baktığımızda, kişinin akciğerinde kitle saptanıyor ve biyopsi sonucu akciğer kanseri teşhis ediliyor ve bu şekilde tesadüfen erken teşhis edilmiş oluyor" dedi.

Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Özaslan, "Erken teşhisle beraber ameliyat yapılan hastalar iyileşmiş ve sağlığına kavuşmuştur. 2013 yılından beri akciğer kanseri ile ilgili FDA tarafından 13 adet yeni ilaç onaylanmıştır. Bu ilaçların bir kısmı akıllı ilaç dediğimiz genetik sistem üzerinden etki ederek görev yapan ilaçlardır bir kısmı da immunoterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin önündeki engelleri ortadan kaldırarak etki eden ilaçlardır. Bu ilaçlar sayesinde ileri evre akciğer kanserinde 5 yıllık yaşam süresi yüzde 5’in altındayken şu anda yüzde 30'ların üzerine çıkmıştır. Bu da çok büyük bir orandır. Ayrıca gelecek içinde çok önemli bir umut ışığıdır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin ÖzaslanTürkiyeAkciğer Kanseri
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