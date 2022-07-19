Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.461,55
ALTIN
964,02
DOLAR
17,56
STERLİN
21,05
EURO
17,88
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, yapay doku ile dış kulak yapmayı başardıklarını söyledi. 3D modelleme yöntemi ile çalıştıklarını belirten Dr. Burgucu, 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını, bunu da mezenkimal kök hücre ile kapladıklarını anlattı.

19 Temmuz 2022 Salı 10:29
Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı

Dr. Durmuş Burgucu, Teknokent'te 5 yıldır mezenkimal kök hücreleri (hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücreler) farklı dokulardan elde edip, çoğaltma ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Burgucu, özellikle yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında, klinikte kullanılan bu hücreleri kıkırdak hücresine dönüştürdüklerini aktardı.

3D MODELLEME İLE DIŞ KULAK DOKUSU 

Projede dış kulak dokusunu 3D modelleme yöntemi ile 3 boyutlu halde laboratuvarda çalıştıklarını kaydeden Dr. Burgucu, mühendislerin desteği ile 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını söyledi. Dr. Burgucu, oluşturdukları kalıbı mezenkimal kök hücreyle kapladıklarını belirterek, "İkinci aşamada kıkırdak dokuyu farklılaştırıp, daha sonra iskeleti ortamdan alıp canlı bir hücre topluluğundan 3 boyutlu yapay doku öncülü elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ HEDEF: DAMARLANMA

İlerleyen süreçte yapay doku çalışmalarına daha da yoğunlaşacaklarını ifade eden Dr. Burgucu, "Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Teknokent İnsan Hücre Ve Doku Üretim MerkeziTeknokentAkdeniz ÜniversitesiDr. Durmuş BurgucuYapay DokuKulakDış Kulak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyetisyen Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli
Diyetisyen Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli
'Koronavirüsten yoğun bakımlara yatışlar başladı'
'Koronavirüsten yoğun bakımlara yatışlar başladı'
Prof. Dr. Sebe: Keneyi Japon yapıştırıcısıyla çıkarmaya çalışanlar var
Prof. Dr. Sebe: Keneyi Japon yapıştırıcısıyla çıkarmaya çalışanlar var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans