Ameliyatsız gençleşme tedavileri hakkında merak edilenler

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ameliyatsız gençleşme nedir?

Hiçbir cerrahi müdahale olmadan teknolojik cihaz, serum, vitamin ve mezoterapi yöntemleri ile yapılan uygulamalara denir. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile birlikte gerek cihazlı gerek cihazsız çok fazla zaman almayan, kişilerin günlük rutine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayan işlemler bütünüdür. Yaşam şartlarımızın ağırlaşması, sağlıksız gıdalar, çevresel ve genetik faktörler beraberinde bazı cilt sorunlarını da getirdi. Ciltte meydana gelen yaşlanmalar daha genç yaşlarda hissedilmeye başlandı. Bu sadece dış görünümü değil psikolojimizi de etkiler oldu. Bu nedenle ufak dokunuşlara ihtiyaç doğdu. Ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamaları bu ihtiyaçtan doğdu ve hızla büyüdü.

Ameliyatsız gençleşme tedavilerine çok fazla ilgi var. Bu işlemler neden bu kadar ilgi görüyor?

En büyük sebebi cerrahi olmadan ağrısız, acısız işlemler olması. Gündelik yaşama hemen dönüş sağlanıyor. Sonrasında herhangi bir kontrol, yoğun bir dikkat gerektirmiyor. Ameliyatlı işlemler daha ileri yaşlarda düşünülürken ameliyatsız yöntemler her yaştan kişiye hitap ediyor. Üstün teknoloji cihazlarının da sektöre girmesi ile daha hızlı sonuçlar alınmaya başladı. Bunun da ilgiyi artırdığını söyleyebiliriz.

En çok tercih edilen uygulamalar hangileri?

Ameliyatsız gençleşme tedavilerimizde cihazlı ve cihazsız yöntemlerimiz mevcut. Saten yüz germe, Hı Fu, Lazer, Scarlet gibi son teknoloji cihazlarla cilt gençleştirmek ve bazı sorunları gidermek mümkün.

BTL saten yüz germe; ultroson ve radyofrekansın birleşimi ile cilt altına ısı ve ses dalgaları ile uyarı sağlayarak kendi kolajeninizn üretilmesini sağlar. Kişiden kişiye göre seans sayısı değişiyor. Muayene sonrasında cilt yapısı elastikiyetine bağlı olarak değişir. Bebeksi ciltler için saten germe uygulamasını tercih ediyoruz. Tedavi sonrası sıkılık, cilt elastikiyeti ve lifting etkisi yaparak kolajen dokuyu canlandırdığı ve doğal yöntem olduğu için danışanlarımızı son derece memnun ediyor.

Diğer etkili cihazımız FDA onaylı olan Scarlet S altın iğne uygulamamız, cilt altına birden fazla micro altın uçları ile uygulanan radyofrekans dalgaları sayesinde cildin ihtiyacı olan vitaminleri deri altına doğrudan gönderen, hasarlara onarım sağlayan on yedi farklı cilt problemini ortadan kaldıran bir yöntem. Son dönemde özellikle sivilce, sıkılaşma, akne, scar doku problemi yaşayan kişiler ve kırışıklık giderme, deri toparlama, düzeltmede çok tercih edilen etkili bir uygulama.

İp askılama ile kolajen üretimi tetikleniyor

Cihazsız gençleşme işlemlerinden bahsedecek olursak ilk olarak sizlere ip askılama yöntemimizden bahsetmek isterim. Yıllar içerisinde düşen orta yüzü 30 dakikalık işlem ile ağrı sızı olmadan son derece konforlu bir şekilde eski haline getiriyoruz. Biliyorum bu nasıl oluyor, mümkün mü diyorsunuz? Aynı zamanda ip askılama işlemimizi kaşı düşük olan kişilere kaş askılama şeklinde de uygulayabiliyoruz. İpler zaman içerisinde eriyen ipler ve erirken tutunduğu bölgede kendi kolajenini oluşturduğu için kalıcılığını kendi yaratıyor. Danışanlarımız ve biz oluşan sonuçlardan çok memnunuz.

Mezoterapi nedir?

Herhangi bir cihaz ve acı, ağrı olmadan cildinize kanül yardımı ienjekte edilen cilt üstünü ve cilt altını besleyen cilde ihtiyaçlarını doğrudan veren bir uygulamadır. Mezoterapi özel hazırlanan solüsyonlar ile cildin kolajen ve elastik yapısını uyarır. Kan dolaşımı hızlandırılarak cilt yapılandırması sağlar. Mezoterapinin geniş bir uygulama bölgesi ve amacı var. Kişinin ihtiyacına göre amino asitler, mineraller, antioksidanlar, hyaluronik asit gibi maddeler hazırlanır. Cilt dokusu böylece onarılır ve eski sıkılığının kazanması amaçlanır. Enjekte edilen vitamin veya solüsyonların doğru uygulanması sonucun başarı oranını etkiler. Kırışıklık, cilt lekesi, sarkma, cilt sorunlarının yanında bölgesel yağlanma, selülit ve saç dökülmelerinde başvurduğumuz bir tedavi yöntemidir. Mezoterapinin yanı sıra tercih edilen doğal uygulamaların yanında prp ve kök hücre tedavilerimiz geliyor. Kendi kanımızdan kendi hücrelerimizin ayrıştırılıp vücuda geri verilmesi yöntemi olduğu için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Belirli yaş aralığı var mı?

Bu uygulamalar genelde orta yüzü yer çekimine karşı yenik düşen kişiler tarafından tercih ediliyor. Tabii ki kişinin isteğine göre ve doktorumuzun muayene sonrası kararına göre işlem yapılıyor. Ama belirli bir yaş aralığı söyleyecek olursak 18 – 65 diyebiliriz.

İşlemler acı, ağrı veriyor mu?

Ağrı ve acı olmuyor, oldukça konforlu işlemler.