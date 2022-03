Ankara Üniversitesi'nden meme kanserine yeni ilaç

ANKARA - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyofarmasötik Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) Merkezince, meme kanserinin erken tanı ve teşhisi ile uygulanan tedavinin etkinliğini görmede kullanılacak ilaç geliştirildi. Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük, 'Floroestradiol F-18' isimli ilacı yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın onayına sunacaklarını söyledi.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı projesiyle RÜAG merkezi kuruldu. Türkiye'de ilk ve tek olan radyoaktif ilaç üretim, araştırma ve geliştirme merkezinde, yeni nesil kanser ilaçları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve RÜAG tesisi koordinatörü Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük liderliğindeki ekip, ilk olarak normal görüntüleme cihazlarıyla tespit edilemeyen 'paratiroid adenom' hastalığına teşhis konulmasını sağlayan ilaç geliştirdi. Sağlık Bakanlığı'nca 'Ankükolin' ismiyle ruhsatlandırılan ilaç 20 Ocak'ta tanıtılırken, Ankara Üniversitesi ilk ilaç ruhsatını bu ilaçla almış oldu.



MEME KANSERİ İÇİN YENİ İLAÇ



Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük liderliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, bu kez meme kanserinin erken teşhisinde kullanılacak yeni bir ilaç geliştirdi. 'Floroestradiol F-18' isimli ilaç, meme kanserinin erken tanı ve teşhisinin yanında uygulanan tedavinin etkinliğini görmek amacıyla da kullanılacak. Meme kanserinde kullanılan hormon tedavisinin etkinliğinin ya da tümörün yapısının ne kadar değişik veya karışık olduğuna dair görüntüleme yapmayı sağlayan ilaç yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Kısa adı 'FES' olan ilaç yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın onayına sunulacak.



'BU İKİNCİ İLACIMIZ OLACAK'



Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük, merkezde kansere karşı yeni görüntüleme ajanları (ilaç) bulduklarını söyleyerek, "Şu anda yerli ve milli imkanlarla kansere karşı 2 tane görüntüleme ajanı bulduk. Meme kanserine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz 'Floroestradiol F-18' ilacımızın çalışmalarını tamamladık. En yakın zamanda Sağlık Bakanlığına dosyamızı sunacağız ve ruhsatlama işlemine başlayacağız. Bu ilaç 'Ankükolin'den sonra yerli ve milli imkanlarla üretilen ikinci ilacımız olacak. Bu ilacın amacı şu; her tümör heterojendir. Yani hepsi aynı model hücreden oluşmaz ve her hastaya verdiğiniz ilaç aynı etkiyi göstermez. Bu ilaç, meme kanserinde kullanılan hormon tedavisinin etkinliğinin ya da tümörün yapısının ne kadar değişik veya karışık olduğuna dair görüntüleme yapmak ve tedaviyi anlamak açısından oldukça yararlı" dedi.



'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SUNMAK ÜZEREYİZ'



Ankara Üniversitesi ile birlikte iş birliği yaparak çalışmalarda yer alan firmanın operasyon müdürü Erkan Özdoğan ise, yerli ve milli kaynaklarla ürettikleri yeni nesil kanser ilaçlarıyla hastalara umut olmaya devam ettiklerini belirtti. Özdoğan, "'Ankükolin' ismiyle kamu-özel iş birliği ile ilk ilaç ruhsatımızı aldık. Devamında şu an için meme kanseri üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Yine yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz ve akademisyen hocalarımızla çalıştığımız 'Floroestradiol F-18' kısaca 'FES' diye tabir ettiğimiz bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Şu an dosyasını hazırladık ve Sağlık Bakanlığı onayına sunmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki dönem hastalarımızın tedavisi için kullanmaya başlayacağız. Bu ilaç tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş, meme kanserini erken tanı ve teşhisinin yanında uygulanan tedavinin etkinliğini görmek amacıyla da kullanılan bir ürünümüz olacak" diye konuştu.