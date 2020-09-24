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“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor”

Arpa çiminin içerisinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir role sahip” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2020 Perşembe 12:21
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“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor”

İSTANBUL - Arpa çiminin arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısmı olduğunu ifade eden Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çimi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Arpa çiminin içerisinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, “Ayrıca 9 amino aside sahip olan bitki, hücreleri amino asitler ile destekler. Arpa çimi, arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısımdır. Arpa çiminin özelliği; insanlar için gerekli tüm vitamin ve minerallerin tamamını neredeyse içermesidir” dedi.

"FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR"

Arpa çiminin içerdiği vitamin, mineral, enzimler ve aminoasitler ile bağışıklık sistemini desteklediğinin altını çizen Dyt. Gençyürek, “Klorofil sayesinde antioksidan ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca arpa çiminden, ‘besinler ilacınız olsun’ değerinden yola çıkılarak sağlığı doğal yollarla korumayı hedefleyen bir ilaçta üretilmiştir. Ülkemizde bitkisel ürünler satan mağazalarda bulunabileceği gibi evlerimizde saksıda yetiştirilip çimlendirilebilir ve sonrasında suyu hazırlanabilir. Arpa çimi birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı rol oynamaktadır. Özellikle zor bir süreçten geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir role sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çiminin faydalarını şöyle sıraladı:

“Kolesterolü düşürür, kan şekerini kontrol eder, inflamasyonları azaltır, ülseratif kolitle savaşır, cilt sağlığına iyi gelir, kilo vermeye yardımcı olur, artrite iyi gelir, migrene iyi gelir, hücresel detoks sağlar, kan pıhtılarını önler, sindirimi iyileştirir, yaşlanma ile savaşır, toksin birikimini önler, mide-bağırsak sorunlarını tedavi eder, alyuvar düzeylerini arttırır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KalsiyumBeta KarotenEC Ve K VitaminleriPotasyumDemirFosforBB2B6 Ve B12 VitaminleriArpa çimiBağışıklıkKoronavirüs
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