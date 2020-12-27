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'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

ALMAN aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Çin'den Sinovac aşısının ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2020 Pazar 09:58
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'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi arasında bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, pandeminin tüm dünyada devam ettiğini söyledi.  Ünal, Çin'den Sinovac aşısının da ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gidecek. Orada 14 günlük bir inceleme periyodu var. Bunun içinde yeterli dozda madde var mı, toksik madde var mı, kirlenmiş mi, zararlı madde var mı 14 gün incelenecek. Oradan da onay çıkarsa, Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayını verecek ve 50 milyon aşı 25 milyon kişiye 3 aylık bir periyotta yapılacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'VAKA SAYILARI ÇOK AZALACAK'

Türkiye'de vaka sayılarının azaldığını belirten Ünal, "Şu anda Türkiye'deki vaka sayıları azalmakta, bundan çok mutluyuz. Bizim içerideki yoğun bakımımızda boş Covid yatağı var. Vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman 1 ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hiç ummadığınız hiç beklemediğiniz ölümler oluyor. Sizin ailenizden birisi sizin yakınınız gittiyse ciğerinizi yakıyor. O yüzden 1 ile 1000'nin farklı yok. Umut ederim bunlar başarılır ve daha fazla ölüme neden olmadan bu hastalığın önünü kesmeyi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Necmettin ÜnalKoronavirüsCovid19Aşı
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