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AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, koronavirüse yakalandı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde tedaviye alınan Prof. Dr. Erdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 15:04
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, koronavirüse yakalandı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, belirtiler üzerine dün Covid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Prof. Dr. Erdal, evinde tedavi altına alındı.

Rektör Erdal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, koronavirüs olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Erdal, "Hafif bir kırgınlık hissiyle yaptırdığım test sonucu pozitif çıktı. Şu anda gayet iyiyim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese özellikle öğrencilerime canı gönülden teşekkür ediyor, dualarını bekliyorum, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. Fuat ErdalEskişehir Anadolu ÜniversitesiKoronavirüsCovid19
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