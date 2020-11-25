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'AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, restoran ve lokantaların önlerinde yere çökerek yemek yenmesinin, koronavirüs bulaşı açısından restoranlarda yemekten daha riskli olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:32
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'AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli'

ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar ile restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece 'gel al' ve 'paket servisi' yaparak hizmet vermeye başladı. Lokantalardan ve AVM'lerin yemek bölümlerinden yiyecek alanlar, bulundukları alandan ayrılmayıp yemeklerini sokakta, AVM'de yere çökerek yerken kalabalık oluşturmaya başladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, oluşan bu kalabalığın koronavirüs bulaşı açısından riskli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, normalde restoran ve kafelerde sandalyelerin yerlerini ayarlayarak sosyal mesafenin sağlanabildiğini belirterek, "Ama o görüntülerde görünen şey şu; tamamen mesafesiz ve maskelerini yemek yedikleri için çıkarıyorlar ve çok yakın mesafeden temas ediyorlar. Vatandaş demek ki neden bu yasağın çıktığını anlamamış. Onlar herhalde restoranda bir risk olduğunu düşünüyorlarmış. Dolayısıyla aldıkları şeyi bir arada yemenin risk oluşturduğunu anlamamışlar. Bazı yerlerde de restoranda çalışan birisi için de yer göstermek lazım. Açık alanda mesafenin sağlanacağı yerler oluşturmak lazım. Siz eğer insana çözüm göstermezseniz o bir şekilde yemek yemek zorunda" diye konuştu.

'RESTORANLARDA YEMEKTEN DAHA RİSKLİ'

Prof. Dr. Ceyhan, bu durumun oluşturduğu riske dikkat çekerek, "Buradaki risk insanlar bir maskesini çıkarıyor yemek yerken, iki, 'maskenizi çıkardığınız zaman en az 2 metre mesafeniz olsun' diyoruz, öyle bir mesafenin olmadığını görüyoruz. İnsanlar 30-40 santimetre yakınlıkta yemek yiyorlar. Restoranda olsa hiç değilse sandalyeler arasında bir mesafe sağlanır. Dolayısıyla restoranlarda yemekten daha riskli hale gelmiş şimdi" ifadesini kaydetti.

Alınan tedbirlere yenilerinin eklenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tedbirlere yenileri eklenerek mümkün olduğu kadar kısa sürede bu salgından kurtulmamız lazım. Mümkün olduğu kadar ek tedbirleri de geciktirmeden alıp kısa sürede, bunu toplumdaki sosyal hayatı mümkün kılacak sayılara indirmemiz gerekir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiAVMde Yerde YemekRiskProf. Dr. Mehmet Ceyhan
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