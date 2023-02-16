Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.069,43
ALTIN
1.113,34
DOLAR
18,85
STERLİN
22,76
EURO
20,20
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı...
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı...
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma...
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...

Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarının sistemli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:37
Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği ve kemirgenlere karşı önlem çalışmalarının yapıldığını belirten Koca, bit, pire ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini, çöp toplama ve genel çevre temizliğinin de sistemli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaAfet BölgesiBulaşıcı Hastalık Olasılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik yansımalarını değerlendirdi
Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik yansımalarını değerlendirdi
Depremzedeler için "Mobil Sağlık Hizmeti" ve "Sağlık Merkezi" uygulamaları hayata geçirildi
Depremzedeler için "Mobil Sağlık Hizmeti" ve "Sağlık Merkezi" uygulamaları hayata geçirildi
Sağlık Bakanlığının "deprem" sitesi yayına girdi
Sağlık Bakanlığının "deprem" sitesi yayına girdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans