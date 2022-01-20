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Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 12:40
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Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaBiontechTURKOVAC
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