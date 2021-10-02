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Bakan Koca: Bugün 110 milyon dozu aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 17:51
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Bakan Koca: Bugün 110 milyon dozu aştık

ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan topla aşı sayısında 110 milyon dozu aştıklarını duyurdu. Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa’da 1'inci, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz. İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var" dedi.

DHA

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