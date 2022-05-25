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Bakan Koca: Çiçek aşısı geliştirmek için istişare halindeyiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:05
Bakan Koca: Çiçek aşısı geliştirmek için istişare halindeyiz

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini belirterek, aşının geliştirilmesi noktasında Bilim Kurulu'yla istişare halinde olduklarını söyledi.

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Koca, basın mensuplarına açıklama yaptı. Koca, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak kanaatindeyim. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz ve bu hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok yakın temas ile bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz tedirgin olunmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte. Söylenmesi gereken bir durum olursa dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz" diye konuştu.

Bakan Koca, çiçek aşısının etkinliğinin maymun çiçeği virüsüne etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Dünyada 1970’ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.

'ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMASI MECLİS'E GELECEK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin bu ay Meclis gündemine geleceğini düşündüğünü, bunun Meclis iradesinde olduğunu söyledi. Koca, "Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız özellikle bu dönemde cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesiyle ciddi anlamda sorunların çözüleceğini ve önümüzdeki dönemde devletin bu anlamda yapılması gerekeni yaptığını herkes görmüş olacak. Tedirgin olmaya gerek yok. Biraz sabırlı olalım. Bu çok uzun sürmeyecek. Bunun temmuzdan önce olacağını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar temmuz zammı ile bunun geçiştirileceği yaklaşımı içindeler. Öyle bir durum olmayacağını zaten ifade etmiş oldular grup başkan vekilimiz. Biz sağlık çalışanları ve hekimler olarak hekimliğin saygınlığını asla kaybetmemeliyiz. Bu son derece önemli. Bu sorunların hepsi çözülür; ama hekimliğin saygınlığı kaybedilirse biz mesleğimizden haz duyamayız. Pandemi döneminde vatandaşımızın gönlünde yer ettiğimiz saygınlığı birtakım heyecanlarla lütfen kaybetmeyelim. Bu son derece önemli" diye konuştu.

Bakan Koca, Covid-19 vakalarına yönelik soru üzerine de "Yoğun bakımda hastalarımız var ama sayı son derece düştü. İlk pandemiden sonraki vakaların neredeyse 6'da, 7'de 1'ine kadar indi. Birçok ilimizde yoğun bakımların kapalı olduğunu söyleyebilirim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaMaymun çiçeği Virüsüçiçek Aşısı
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