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Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 18:02
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Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor

Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul mesaisi devam ediyor. Bakan Koca İstanbul'da bazı hastanelerde incelemelerde bulunuyor. Hastaneleri ziyaret eden Bakan Koca Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelerek hastane yönetimden bilgi aldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Koca'yı, vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlayarak karşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada hastane yönetimi ile buluştu. Yöneticiler ile kısa bir toplantı yaparak bilgi alan Koca, daha sonra Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etmek üzere ayrıldı.

Bakan Koca'yı, hastane girişinde vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Kendisine yapılan alkışlara Koca, el sallayarak karşılık verdikten sonra toplantı için hastaneye giriş yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İstanbul mesaisinde bazı hastanelerde incelemelerde bulundu. Koca son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca hastanede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İstanbul mesaisinde bazı hastanelerde incelemelerde bulundu. Koca son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca hastanede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsPandemiCovid19
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