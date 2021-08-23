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Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, "Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
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Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki

ANKARA, (DHA)

Bakan Koca, dün akşam Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için hastaneye gelen ailenin, acil servisteki hemşirelere ve güvenlik görevlilerine saldırdığı olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında, olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nden kendisine gelen bilgi notunu da paylaşarak, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’müzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum" dedi.

DHA

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