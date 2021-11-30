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Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 10:54
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Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı, Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu. Bu illerde her 100 bin kişide vaka sayısı Tunceli 462,59, Adana 323,77, Gümüşhane 213,12, Mersin 256,27, Sinop 379,75, Hatay 276,20, Burdur 176,72, Kilis 172,98, Giresun 281,24 ve Mardin'de 20,59 olarak kayıtlara geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıVaka Artışı
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