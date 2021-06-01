Bakan Koca: Eylülde normal hayata dönülmesini hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Koca, "O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz" dedi.

'EYLÜLDE NORMAL HAYATA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Koca, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in aşı kampanyasına katılmak üzere haziran ayının ortasında Türkiye'ye gelebileceğini belirtti. Aşı olanların maske takmaması gibi bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat o, bağışıklıktan sonra. Erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" diye konuştu.

'KİŞİSEL TERCİHLE SÖZ KONUSU OLACAK'

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

'YERLİ AŞIDA 2 HAFTA SONRA FAZ-3'E GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Koca, çalışmaları süren ve Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu kaydederek, "Faz-3 için kullanılacak doz üretimi bu aşıda tamamlandı. 'Stabilizasyon' dediğimiz 2 haftalık süresi var. Dolayısıyla stabilizasyonda bir sorun çıkmazsa 2 hafta sonra Faz-3 safhasına geçmiş olacağız. Asgari 2 yerde de üretimi erken başlatmak istiyoruz. Yani eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz" diye konuştu.

Nazal aşı için çalışmaların devam ettiğini, protein üretiminin tamamlandığını kaydeden Koca, hayvan çalışmalarının ardından 1-1,5 ay sonra nazal aşının yeni versiyonu çalışmalarının yapılacağını söyledi.

'HAZİRANDA 30 MİLYON DOZU TAMAMLAYACAĞIZ'

Uğur Şahin ile dün görüştüğünü belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" diye konuştu.

Haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi halinde haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılmanın gerçekleşebileceğini söyleyen Bakan Koca, aşı olma oranın ise giderek yükseldiğini belirtti. Dünyadan farklı olarak 2-3 aşı arasında tercih hakkı verilerek, konforlu aşılama süreci yaşanacağını kaydeden Koca, "Almanya ve Fransa'da 2-3 aşıyı tercih etme şansı yok" dedi.