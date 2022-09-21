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Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:46
Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Kapatılacak hastanemiz yok" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıHastane
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