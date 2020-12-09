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Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:23
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Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Son 24 saatte yapılan 201 bin 219 testte, 33 bin 198 vaka ile 6 bin 593 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 211 kişi ile toplam can kaybı 15 bin 314'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 219 testten 33 bin 198 vaka, 6 bin 593 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 245 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966, toplam hasta sayısı 552 bin 304, toplam vefat sayısı 15 bin 314, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 882, toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIŞ HIZI AZALSA DA 6 BİNE YAKLAŞTI'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıKoronavirüsPandemi
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