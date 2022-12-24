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Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) 2 yeni uygulama başladığını duyurdu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:29
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı

ANKARA, (DHA)-

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı 2 uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişilerin, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacağı, ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durumun geçerli olacağı kaydedildi. 

2 uygulamayla, hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son 1 ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor. Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına 'Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır' uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor. Sistemde hem internet sitesi üzerinden hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor" denildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MhrsFahrettin KocaTwitter
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