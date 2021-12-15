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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:57
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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültesi öğrenci temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası eğitim süreçleri, geleceğe dönük hedefleri, branş tercihleri, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis sorunları, sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı, devlet hizmet yükümlülüğü gibi konuların masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Buluşmada, mevcut sorun ve taleplerini aktaran tıp fakültesi öğrencileri, çözüm önerilerini paylaştı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ'

Toplantının açılışında hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Tıp eğitiminin ardından fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli bir branşlaşmaya ihtiyaç var. Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Malpraktis şiddet, yoğunluk, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi birçok sorun var. Bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bir bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız."

'HEKİMLİK MESLEĞİ ALGISI GÜÇLENDİRİLMELİ'

Tıp fakültesi öğrencileri; kendilerine "Bu mesleği tercih etmiş olmasaydım diyen var mı?" sorusunu yönelten Bakan Koca'ya, tercihlerinden dolayı mutlu oldukları yanıtını verdiler. "Sorun belli, çözümü de belli. Hep birlikte mücadele ederek bunları çözeceğiz. Tercih dahil olmak üzere saygın bir hekimlik mesleği algısı her geçen gün güçlendirilmeli" diyen Bakan Koca, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSağlık çalışanları
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