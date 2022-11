Bakan Koca: Ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun yaşadığı döneme girdik

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 81 olmak üzere ortalamada 6 yıl uzayarak 79 yılı buldu. Ülkemizi kıyasladığımız ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun hayat yaşadığı bir döneme girdik" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, komisyona, bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Koca, 2002 yılından bu yana temel sağlık göstergelerinde önemli düzeyde ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Bebek ve anne ölümlerini önemli ölçüde azalttık. Yıllardır titizlikle takip edip başarılar sağladığımız bebek ve 5 yaş altı çocuk ölümlerini daha da azaltmakta kararlıyız. Hiçbir annenin hayatını kaybetmesine tahammül göstermek istemiyoruz. Sağlık sistemimiz bu güç ve donanıma sahip durumdadır. Doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 81 olmak üzere ortalamada 6 yıl uzayarak 79 yılı buldu. Ülkemizi kıyasladığımız ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun bir hayat yaşadığı bir döneme girdik. Ancak unutmayalım ki bu olumlu gelişmeler, bizi yaşlanan bir nüfusla yüz yüze getirmektedir. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfusumuz artmaktadır. Gelecek planlamalarımızı, yatırımlarını bu gerçeği dikkate alarak yapmak durumundayız" diye konuştu.



'ŞEHİR HASTANELERİMİZ, ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI KUŞATACAK'



Sağlık alanındaki yatırımları anlatan Bakan Koca, "Şu ana kadar genel bütçe kaynaklarıyla yapılan 6 şehir hastanemiz, 6 bin 730 yatak kapasitesiyle hizmet sunmaktadır. Genel bütçe kaynaklarıyla 7 bin 450 yatak sayısına ulaşan 7 şehir hastanemizin yapımı da devam etmektedir. Ayrıca yine genel bütçe kaynaklarıyla Diyarbakır, Trabzon, Mardin, İstanbul Sancaktepe ve Rize şehir hastanelerimizin proje ve ihale süreçleri devam etmektedir. Böylece şehir hastanelerimiz, ülkemizin dört bir yanını kuşatmış olacaktır" dedi.



Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için de yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Koca, "Sözleşmeli hekim kadrosu 27 bine çıkarıldı. Hekim kadromuzdaki bu gelişmelerle birlikte hastanelerimizde randevu kapasitemizi artırmak için bir dizi önlemleri devreye koyduk. Her polikliniğe bir tıbbi sekreter görevlendirip hekimlerin iş yükünü azaltıyoruz. Mesai sonrası çalışmayı da teşvik ederek kapasitemizi yükseltiyoruz" diye konuştu.



Bakan Koca, yenidoğan tarama programını da ısrarla sürdürdüklerini belirterek, "Böylece yılda ortalama 25 bin bebek ve çocuğumuz erken tanıyla tedavi ve rehabilitasyon fırsatına sahip oluyor. Bu yıl tarama programına Konjenital Adrenal Hiperplazi ve SMA'yı da ekledik. Son yıllarda sıkça gündemimizde olan SMA hastalığından bahsetmek isterim. Geçen yıl sonunda evlenecek çiftlerde, bu yıl mayıs ayında ise yeni doğan bebeklerde SMA taramasını başlattık. Çiftlere rehberlik ediyor, tespit ettiğimiz bebeklerin en kısa sürede tedavisini başlatıyoruz. Taramanın başlangıcından bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk" dedi.



'SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 1 MİLYON 359 BİN'



Tüm vatandaşı kapsayan nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunu fedakar sağlık çalışanları ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Artan talepler karşısında 7 gün 24 saat kesintisiz verilen hizmetlerin çalışanlarımız üzerindeki yükünü takdir edersiniz. Sağlıkta 'beyaz reform' kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Bu arada son günlerin önemli bir polemik konusu olan hususa da değinmek isterim. Küresel salgınla birlikte tüm dünyada sağlık personeline artan talep çok değişmiş, önemli oranda sağlık personeli hareketliliği yaşanmıştır. Ancak beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur. Şu anda 979 adet birinci basamak sağlık kuruluşu ve 60 bin yatak kapasitesine ulaşan 345 hastane yatırımının, proje aşamasından inşaat aşamasına süreci devam etmektedir. Son 20 yılda 738'i hastane olmak üzere 3 bin 992 sağlık tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. Önümüzdeki yıl için de 45'i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmıştır" diye konuştu.



'HER GEBEYE 1 EBE HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ'



Uzaktan sağlık hizmeti ve giyilebilir mobil teknolojilerle sağlık hizmetlerinde yeni döneme geçtiklerini işaret eden Bakan Koca, "Dünyada nadir örneklerden biri olacak şekilde devletin şefkat ve merhamet elini bir kere daha büyüklerimiz için göstererek 85 yaş üzeri tüm büyüklerimizi kendilerinden sorumlu olacak bir hekime emanet ediyoruz. Dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını ülke sathında yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız. Sağlıklı nesiller için normal doğumu özendirmek üzere her gebeye 1 ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.