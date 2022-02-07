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Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 12:04
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 22-28 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1245,73'ten 889,58'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 725,62'den 1003,30'a İzmir'de ise 729,81'den 961,57'ye yükseldi.

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 60,90 ile Van, 98,66 ile Adıyaman ve 118,55 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsHarita
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