Bakan Koca: Yerli aşımızın insan uygulamaları başladı

İzmir’i vuran depremde enkaz altından sağ çıkarılan yaralıları ziyaret etmek için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada açıklamalarda bulundu. Yaralıların durumları hakkında bilgi veren Koca, yerli koronavirüs aşısı hakkındaki gelişmeleri de açıkladı. Koca, geçen hafta yerli koronavirüs aşısının bu hafta insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını söylediğini hatırlatarak, “FAZ-1 dediğimiz, insan uygulamaları bugün itibariyle Erciyes Üniversitemizde başladı. FAZ-1 aşaması, 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5 veya 6 haftalık bir süre içerisinde FAZ-1 bitmiş olur. Bugün Türkiye’de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu” dedi.