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‘Bayramda aşırı et tüketimi kronik hastalığı olanlar için riskli’

Kurban Bayramı’nda özellikle kırmızı et tüketiminde ciddi bir artış görüldüğünü söyleyen Diyetisyen Zeynep Ece Sungur, “Kırmızı et tüketiminin artması özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı olan bireyler için risk oluşturmaktadır. Bu riski en aza indirebilmek için porsiyon kontrolü ve besin çeşitliliği sağlanmalıdır” dedi.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:56
‘Bayramda aşırı et tüketimi kronik hastalığı olanlar için riskli’

Liv Hospital Ankara Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Zeynep Ece Sungur, bayramda artış gösteren kırmızı et tüketiminin kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı olan bireyler için risk oluşturduğunu vurguladı. Diyetisyen Sungur, bu riski en aza indirebilmek için porsiyon kontrolü ve besin çeşitliliği sağlanması gerektiğini belirtti.

ET TÜKETİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Kurban Bayramı’nda kalabalık ve zengin sofraların vazgeçilmez olduğunu, bu günlerde et tüketiminin arttığını ifade eden Sungur, kırmızı eti tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili, “C vitamini iyi bir antioksidan olup ayrıca etin içindeki minerallerin emiliminin kolaylaşmasını sağlar. Bu yüzden kırmızı eti C vitamininden zengin sebze ve salata ile birlikte tüketmeliyiz. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede zorluk hem de sindirim sürecinde hazımsızlığa yol açar. Bu nedenle kurban etleri hemen tüketilmemeli, 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerinin kullanılması daha sağlıklı tercihler olacaktır. Kızartma ve mangalda pişirme yöntemi kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceğinden tercih edilmemelidir. Ayrıca bu yöntemler B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır. Et kendi yağında pişirilerek tüketilmelidir. Kuyruk yağı gibi yağlar eklenmemelidir” dedi.

‘HASTALIKLARIN BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK’

Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riskinin yüksek olduğunu kaydeden Sungur, “Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır. Kurban Bayramı’nda sakatat tüketimi de artmaktadır. Özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Kavurma ve kırmızı et öğlen öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kurubaklagil gibi posa yönünden zengin besinler tercih edilmelidir. Etlerin yanında rafine edilmiş pilav ya da makarna yerine bulgur ya da erişte tercih edilebilir” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nda tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Sungur, tercihi sütlü tatlılardan yana kullanmanın doğru bir seçim olacağına dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBayramKurbanEtKalpdamarDiyabetHipertansiyonBöbrekDiyetisyenZeynep Ece Sungur
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