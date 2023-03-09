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Bebeklerin gelişiminde uyudukları ortam büyük önem taşıyor

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Sinan Buğur, bebeklerin her gün aynı saatte ve aynı odada uyutulmasının, gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

09 Mart 2023 Perşembe 14:11
Bebeklerin gelişiminde uyudukları ortam büyük önem taşıyor
Ankara

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin görüşleri aktarılan Buğur, bebeklerde uykunun önemine işaret etti.

Yeni doğmuş bir bebeğin 20 saate kadar uyuyabileceğini belirten Buğur, "Bu sürenin yaklaşık 6 saati gündüz uykusudur. Birinci aydan sonra uyku süreleri 15-17 saat civarında olurken, 6'ncı ay civarında bu süre 12-14 saate kadar gerileyebilir." bilgisini verdi.

Buğur, bebeğin uykusunun gelip gelmediğini tavırlarını izleyerek anlamanın mümkün olduğuna işaret ederek, uykusu gelen bebeğin esnediğini, ağladığını, huzursuzluğunun arttığını, emmek istediğini veya gözü ve burnunu kaşıdığını kaydetti.

Bebeğin karnı açsa, gazı varsa, uyuduğu oda çok aydınlık, gürültülü ve çok sıcak ya da çok soğuksa uyumakta zorlandığını ve sık uyandığını bildiren Buğur, genelde çok yorulan bebeğin daha iyi uyuyacağı düşünülse de bebeklerin erişkinlerden farklı olarak çok yorulduklarında da daha zor uyuduklarını belirtti.

Bebeklerin düzenli uyuması için neler yapılmalı?

Buğur, bebeklerin daha düzenli uyuması için belirli kurallara uyulması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğin her gün aynı saatte ve aynı odada uyutulmasına özen gösterilmeli. Sessiz, karanlık ya da loş ışık olan bir odada uyutulmalı. Oda çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı, ideal uyku sıcaklığı 20-24 derece olmalıdır. Bebekleri uyumadan hemen önce değil, en az 1 saat önce beslemek gerekir. Bu sayede reflü ve hazımsızlık ihtimali azalır. Banyo yaptırmak, masaj yapmak, şarkılar ya da ninniler söylemek ve bebeğinize dokunmak da onu rahatlatacak ve daha kolay uyumasını sağlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
BebekGelişimUyku
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