Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.119,68
ALTIN
1.253,23
DOLAR
19,38
STERLİN
24,07
EURO
21,33
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Bilim insanları, gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisini mümkün kılan yeni bir test geliştirdi

Bilim insanları, halk arasında "gebelik zehirlenmesi" olarak bilinen preeklampsinin daha hızlı teşhis edilmesini sağlayacak yeni bir test geliştirdi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:16
0 Okunma
Bilim insanları, gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisini mümkün kılan yeni bir test geliştirdi
Ankara

News9'un haberine göre, Avustralya'nın Sydney Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, gebelik döneminde görülen ve anne ile bebek için ölümcül olabilen preeklampsinin teşhis edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü.

Bilim insanları, gebelikleri sırasında bu duruma yakalanan kadınların kan plazmalarında preeklampsiyi daha hızlı teşhis eden bir test geliştirdi.

Testin 15 dakika içinde sonuç verdiği ve yüzde 90,5 oranında komplikasyona duyarlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca testin, hamile kadınların yüzde 4 ila 8'ini etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilen preeklampsinin teşhis ve tedavisinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, idrarda protein kaybı ve vücutta şişlik gibi etkilere yol açıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gebelikzehirlenmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor
Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor
Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor
Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans