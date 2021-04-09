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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Ramazanda vaka sayısı azalır

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ramazan ayında toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı ilerlersek yaz döneminde daha iyi sürece doğru yol alırız" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2021 Cuma 10:34
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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Ramazanda vaka sayısı azalır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsün kalabalık yerlerde bulaştığının bilindiğine dikkat çekti. Ramazan ayında toplu iftarların yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Nitekim rengi kırmızı olan illerimizde de hafta sonu kısıtlamaları başladı, akşam kısıtlamaları da halen devam ediyor. Virüsün yayılmasını istemiyorsak yapmamız gereken tek şey kalabalıkta bir araya gelmemek. Bu, hafta sonu için de ramazan ayı için de geçerli. Ramazan ayında, Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, toplu iftarlardan, kalabalık olarak bir araya gelmekten kaçınmak gerekiyor. Toplu olarak bir araya gelmekten kaçındığımız takdirde virüs bulaşının da azalacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin birçok ilinde hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığını da anımsatarak, "Ülkenin büyük çoğunluğunda hafta sonları kapandı. Ramazan ayında da restoran ve kafeler paket servise geçecek. Toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı bir şekilde ilerlersek yaz döneminde daha iyi bir sürece doğru yol alacağımızı hep beraber görmemiz mümkün" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf.Dr. Mustafa Necmi İlhanKoronavirüsPandemiCovid19AşıMaske
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