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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Omicron hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabilir. Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir. İmmün bağışıklık olmayan kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Dünyada gerek aşılanma oranları gerek hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklık bu hastalığın daha hafif şekilde seyretmesine yol açtı, diye düşünüyoruz. Beklentimiz tabi bu. Önümüzdeki dönemde omicron dalgasının yavaş yavaş pikini tamamlayıp inişe geçmesiyle birlikte küresel çapta bir sürü bağışıklığının ortaya çıkması. Bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz ama tabi bu olmayabilir yani o ihtimal de var" dedi.

'VİRÜS TAŞIYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR'

Özellikle 'Omicron' varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Böyle bir durum da var. İkincisi yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Hala dünyada çok sayıda virüs var virüsü taşıyan kişi var. Dolayısıyla bu kişilerde özellikle immün bağışık olmayan kişilerde immün yetmezlik kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni hayatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama hepimizin umudu bu sürecin bir an önce bitmesi. Uzun sürdü, yorulduk hepimiz inşallah umut ettiğimiz gibi çıkar” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüKoronavirüsVaryantOmicron
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