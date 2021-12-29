Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,879.41
ALTIN
718.62
DOLAR
12.46
STERLİN
16.75
EURO
14.08
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...

Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:31
0 Okunma
Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19'da vaka sayılarının artmasına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Sağlık sistemimizin vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Son 2 aydır hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda artış söz konusu değil" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu. 

Prof. Dr. Turan, vaka artışlarına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Bunlar her zaman konuştuğumuz konular; ama özellikle bizim sağlık sistemimizin bu vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hastaların, vatandaşların yoğun bakıma ihtiyacı artıyor mu artmıyor mu; bu çok önemli. Son 2 aydır aslında bizim gözlemimiz hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda bir artış söz konusu değil. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse önlemleri alırken bu kısmı da dikkate alıyoruz'' dedi. 

'YILBAŞINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'

Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi TuranYoğun Bakım Ihtiyacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans