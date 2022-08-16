Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.877,67
ALTIN
1.025,72
DOLAR
17,96
STERLİN
21,62
EURO
18,21
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı

16 Ağustos 2022 Salı 14:05
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı

ANKARA - SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka sayısı artışına ilişkin, "Şu anda yavaş bir artış söz konusu. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir ancak aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, 'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka artışına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Turan, şu an yavaş artış olduğunu belirterek, "Önceki dönemde yaşadığımız piklerdeki gibi birkaç hafta içerisinde yüksek bir değere ulaşma durumundan farklıyız artık çünkü ortamda aşı var. Aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim ben. Ama virüse karşı dikkatlerin hiçbir şekilde elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir. Ancak aşılı bir toplumdaki artış hızı, aşısız bir toplumdaki artış hızı gibi olmayabilir" dedi.

Prof. Dr. Turan, artan vakalara karşı Bilim Kurulu üyelerinin sürekli diyalog halinde olduğunu kaydedip, "Bilim Kurulu'muz şu an toplanmıyor ama biz kendi aramızda da görüşüyoruz. Sürekli fikir alışverişindeyiz. Vaka artışlarını her zaman kendi içimizde değerlendiriyoruz. Neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz. Bu oldukça önemli. Hepimizin ortak noktası ve geldiğimiz yer aslında aşılama. Hatırlatıcı dozların yapılıyor olması ve bu artış başladığından beri halkımızın da duyarlılığı bir miktar arttı çünkü pozitif vaka sayısı arttıkça farkındalık artıyor ve 'Ben hatırlatma dozumu olmamışım' diyenler hemen gidip hatırlatma dozlarını yaptırıyorlar. Aşılama da bunlara paralel bir şekilde artıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi TuranKoronavirüsEylül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Doç. Dr. Çebi: Çocuklarda kasık fıtığı tedavi edilmezse tehlikeli olabilir
Doç. Dr. Çebi: Çocuklarda kasık fıtığı tedavi edilmezse tehlikeli olabilir
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans