“Bilinçsiz D vitamini kullanımı organlara zarar verebilir”

İSTANBUL - D vitamininin, bağışıklık sisteminin çalışma düzeni içerisinde önemli görevlere sahip olması nedeniyle koronavirüsle mücadelede etkili olabileceği düşünülüyor. Bilinçsiz D vitamini kullanımının zararları hakkında bilgi veren Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, “D vitamini, yağda çözünen vitamin türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Vücutta kalsiyum ve fosforun emilimi, kemik yapımı ve kemik sağlığının korunması, kalbin çalışması, kas fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi birçok önemli görevi bulunan bu vitamin aynı zamanda bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında da kilit rol oynuyor. Besinlerde çok az miktarda yer alan bu vitaminin en önemli kaynağı ise güneş ışınları. Yeteri kadar güneş alamayan bireylerde ve yaşlılarda D vitamini eksikliğine yaygın şekilde rastlanıyor” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, D vitamini eksikliği bulunan bireylerde osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yakalanma olasılığının önemli ölçüde arttığını, çocuklarda ise büyüme ve gelişmenin olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Calap, bu nedenle rutin sağlık kontrollerinde D vitamini düzeylerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve olası bir eksiklik durumunda hekim kontrolünde vitamin takviyelerine başlanması gerektiğini dile getirdi.





RUTİN KAN TESTLERİNDE D VİTAMİNİNE BAKILMALI

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, “D vitamini yetersizliği, ülkemizde ve dünyada en yaygın görülen vitamin eksiklikleri arasında yer alıyor. Vücutta çok önemli görevler üstlenmesi nedeniyle D vitamini eksikliği sağlığı ciddi şekilde etkiliyor, özellikle yaşlılık döneminde kemik hastalıklarının gelişimi kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bununla birlikte bağışıklık sisteminin gücünü kaybetmesi nedeniyle vitamin eksikliği bulunan bireylerde koronavirüs ve gribal enfeksiyonlar da dahil olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına yakalanma ve bu hastalıkları ağır şekilde riski de önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle rutin kan testlerinde D vitamini eksikliği görülen bireylerde bir an önce D vitamini takviyelerine başlamak ve vitamin düzeyini normal aralığa getirmek gerekiyor. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, ileri yaştaki bireyler, böbrek hastaları veya yeteri kadar güneş ışını alamayan bireylerde düzenli olarak D vitamini takviyesi kullanımı gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda hekim tarafından önerilen doz ve kullanım sıklığı ile vitamin takviyelerinin tüketilmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.





BİLİNÇSİZ D VİTAMİNİ KULLANANLAR SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile D vitamini takviyelerine gösterilen ilginin arttığını aktaran Calap, “Fakat bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği göz ardı ediliyor. Vitamin eksikliği bulunmamasına rağmen hekime danışmadan D vitamini takviyeleri kullanan bireylerde kalsiyum ve fosfor minerallerinin kandaki miktarında artış gözleniyor. Bu durum kalsiyum ve fosforun çeşitli doku ve organlarda birikmesi ve bu organlara hasar vermesi ile sonuçlanabiliyor. Özellikle böbrekler, kalp, karaciğer gibi organlar, kaslar ve sindirim sistemi bu minerallerin yüksek düzeylerinden olumsuz etkileniyor. Bu nedenle D vitamini takviyesi kullanması gerektiğini düşünen bireyler öncelikle bir hekime danışarak kan tahlili şeklindeki D vitamini testini yaptırmalı” dedi.

Kandaki D vitamini düzeyinin 50 ng/mL ile 70 ng/mL aralığında olmasının sağlıklı bireyler için normal kabul edildiğini söyleyen Calap, “50 ng/mL’nin altındaki değerler ise D vitamini eksikliği olarak değerlendiriliyor. Test sonuçları bu değerin altında olan bireylerin, hekim tarafından önerilen doz ve kullanım sıklığı ile vitamin takviyesine başlaması gerekiyor. D vitamini destekleri genellikle damla şeklinde ve günlük 400 IU dozu ile başlatılıyor. Fakat hastanın yaşı, sağlık durumu, gebelik varlığı gibi durumlara bağlı olarak hastaya özel doz belirlenebiliyor” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, hekime danışmadan ve vitamin testi yaptırmadan bilinçsiz şekilde D vitamini takviyesi kullananların sağlığını riske attığının altını çiziyor.