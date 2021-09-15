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Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 11:28
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Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor

İNGİLTERE - King’s College London ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, 600 bin kişinin beslenme ve sosyoekonomik verilerini inceleyerek bilimsel araştırma sonuçlarını yayınladı. İncelenen verilerde, sıklıkla bitkisel gıda tüketen kişilerin, nadiren tüketenlere göre Covid-19’a yakalanma risklerinin daha az olduğu belirtildi. 

Bilim insanları tarafından 600 bin kişinin beslenme verileri üzerinden yapılan analiz bazlı araştırma sonuçlarına göre, bitkisel diyet uygulayanların, Covid-19’a yakalanma, yakalansa da hastalığı ağır geçirme olasılığının daha az olduğu ifade edildi. Araştırma sonuçlarında, hastalığa yakalanma riskinin uygulanan diyet ve bireylerin yaşadığı bölgelerin sosyoekonomik durumlarıyla ilişkili olduğu belirtildi.  


AZ SEBZE TÜKETENLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Çalışma kapsamında, pandemi öncesi beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ankete katılanların yüzde 19’unun Covid-19’a yakalandığı aktarıldı. Araştırmanın, belirli gıdalara veya besinlere bakmak yerine, insanların nasıl beslendiklerini yansıtan daha geniş diyet kalıplarına odaklandığı ifade edildi. Anket kapsamında, her katılımcının diyetinin değerini yansıtan bir ‘diyet kalite puanı’ oluşturuldu. Yüksek kalite puanlarına sahip diyetlerin meyve, sebze ve tam tahıllar gibi bitki bazlı gıdaların yanı sıra yağlı balıklar, daha az işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar içerdiği belirlendi. Düşük kalite puanı ise aşırı işlenmiş gıdaların ve düşük miktarda bitkinin olduğu beslenmelerde görüldü. Araştırmacılar, en kaliteli diyeti uygulayan kişilerin, en az besleyici diyete sahip olanlara göre Covid-19’a yakalanma olasılığının yaklaşık yüzde 10 daha az olduğunu vurguladı. Bitkisel diyet uygulayan bu kişilerin, hastalığı ağır geçirme riskinin yüzde 40 daha az olduğu ifade edildi.

İncelemelerde, sosyoekonomik faktörlerin, Covid-19’un yayılmasında önemli bir etken olduğunu ifade edildi. Araştırmacılar, bu faktörlere bağlı ayrımın olmadığı koşullarda Covid-19 vakalarının yaklaşık dörtte birinin önlenebileceğini vurguladı. Uzmanlar bu kapsamda, halk sağlığının iyileştirilmesinin altını çizdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitkisel BeslenmeCovid19 Riski
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