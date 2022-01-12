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Bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybediyor

Havadaki Kovid-19 virüsü, ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybediyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 13:55
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Bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybediyor

İNGİLTERE - İngiltere’de bulunan Bristol Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda, Kovid virüsünün solunan havada hayatta kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu ölçtü. Bir ilk olduğu belirtilen çalışmanın sonucunda, havadaki virüs, 20 dakika içinde bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk beş dakika içinde gerçekleştiği açıklandı. 

Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, geliştirdikleri cihazla Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar hayatta kaldığını ölçerek virüsün ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ınını kaybettiğini açıkladı. Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti. 

Bilim insanları, çalışmalarında havada bulunan mikro damlacıklardaki virüsün 5 saniye ile 20 dakika arasındaki aktivitesini ölçtüklerini ve virüsün havadaki ömrünün, farklı Kovid varyantları için benzerlik taşıdığını ifade etti. Nem oranı yüksek havanın, virüsün hayatta kalmasını yükseltirken bir ortamda en uzaktaki kişiden ziyade en yakındaki kişiden virüs bulaşmasının daha yüksek bir oran olduğu belirtildi. Bilim insanları bilimsel çalışmanın henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığını ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havadaki Kovid19 VirüsüBulaşma Yeteneği
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