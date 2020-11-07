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Can kaybı 10 bin 722'ye yükseldi

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 08:45
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Can kaybı 10 bin 722'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 241 testten 2 bin 436 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 83 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 722'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 241 testten 2 bin 436 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken, 1914 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, toplam hasta sayısı 389 bin 256, toplam vefat sayısı 10 bin 722, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 654, toplam iyileşen hasta sayısı 334 bin 293 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİNLENECEK ZAMAN TANIMALIYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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