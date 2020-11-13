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Can kaybı 11 bin 233'e yükseldi
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Can kaybı 11 bin 233'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 09:38
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Can kaybı 11 bin 233'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 148 bin 482 testten 2 bin 841 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 88 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 233'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 482 testten 2 bin 841 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 88 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 181 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891, toplam hasta sayısı 404 bin 894, toplam vefat sayısı 11 bin 233, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 230, toplam iyileşen hasta sayısı 346 bin 794 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'MASKE İLE VİRÜS YÜKÜNÜ DEĞİŞTİRELİM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıBakanFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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