Can kaybı 19 bin 878'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 172 bin 113 testten 14 bin 205 vaka, 2 bin 806 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 196 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, toplam vefat sayısı 19 bin 878, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 309, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 15 bin 230 oldu.



Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.



'MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BAŞARIYI KALICI KILACAK'



Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi.