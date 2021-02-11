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Can kaybı 27 bin 93'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2021 Perşembe 08:57
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Can kaybı 27 bin 93'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 135 bin 867 testte, 8 bin 642 vaka ile 664 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 95 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 867 testte 8 bin 642 vaka, 664 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 903 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363 toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, toplam vefat sayısı 27 bin 93, toplam ağır hasta sayısı 1308, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19AşıPandemi
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